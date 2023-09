Per la partita contro la Salernitana, il Torino perde anche il centrocampista serbo, rientrato dalla Nazionale con un problema alla caviglia

Alla vigilia della sfida con la Salernitana, Juric presenta il match da cui emergono alcuni dettagli. Dopo Mergim Vojvoda, altra tegola per il tecnico granata, che dovrà fare a meno anche di Ivan Ilic. “Ilic ha un problema alla caviglia“. Infortunio dall’entità ancora da definire e che verrà monitorato nei prossimi giorni, nella speranza che non sia grave. Intanto, in vista della Salernitana, ci sarà bisogno di sostituirlo con qualche compagno di reparto.