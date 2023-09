Ecco dove vedere Salernitana-Torino in TV e streaming: il calcio d’inizio è in programma il 18 settembre alle ore 18.30

Dopo la pausa Nazionali, si torna in campo. Il Torino di Juric, che ha chiuso con una vittoria contro il Genoa, è a caccia di conferme e proverà a trovarle contro la Salernitana. Sconfitti all’ultima giornata, gli ippocampi vogliono invece riscattarsi. Si prospetta una sfida non semplice su entrambi i fronti quella prevista per lunedì alle ore 18.30. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX. Appuntamento domani, domenica 3 settembre, alle 18.30.