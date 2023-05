Il centrocampista ha riportato una storta alla caviglia durante il riscaldamento e precauzionalmente è tornato in panchina

Ivan Juric non può contare su Karol Linetty per la partita contro il Verona: il centrocampista polacco, mentre svolgeva gli esercizi di riscaldamento a bordo campo, a inizio secondo tempo, ha riportato una distorsione alla caviglia ed è stato costretto a tornare a sedersi in panchina. Nei prossimi giorni le condizioni del polacco verranno meglio valutate dallo staff medico.