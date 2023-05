Verona-Torino, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Mancano quattro partite alla fine del campionato e per molte squadre di Serie A sbagliare una gara potrebbe voler dire compromettere la stagione. Verona-Torino è una sfida molto delicata per entrambe le formazioni: i granata devono vincere per cercare di chiudere il campionato all’ottavo posto, i gialloblù hanno invece bisogno di punti per la salvezza, soprattutto dopo il successo di ieri dello Spezia contro il Milan. Il calcio di inizio della partita del Bentegodi è alle ore 12.30: segui Verona-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Verona-Torino: il prepartita

Ore 10.30 Per la partita contro il Verona, Ivan Juric ha perso sulla trequarti campo Aleksey Miranchuk (ed è ancora assente Nemanja Radonjic) ma ha recuperato in difesa Perr Schuurs, assente contro il Monza per un fastidio muscolare. Il tecnico granata ha recuperato anche Ola Aina, che da tempo era ai box per via di una lesione muscolare. Tra i convocati del Torino c’è poi anche a sorpresa il portiere della Primavera, Pietro Passador. Mancano ancora due ore al calcio d’inizio della partita e allo stadio Marcantonio Bentegodi si attende ancora l’arrivo delle due squadre.

Verona-Torino: le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Lazovic, Abildgaard, Tameze, Faraoni; Verdi, Duda; Duric. A disp. Perilli, Coppola, Zeefuik, Ceccherini, Cabal, Terracciano, Veloso, Depaoli, Sulemana, Braaf, Kallon, Ngonge, Gaich All. Zaffaroni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Vojvoda, Ricci, Ilic, Singo; Vlasic, Seck; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Passador, Rodriguez, Gravillon, Lazaro, Bayeye, Aina, Adopo, Linetty, Vieira, Gineitis, Karamoh, Pellegri All. Juric

Dove vedere Verona-Torino in streaming e in TV

Verona-Torino in diretta sarà trasmessa da DAZN, la piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie A per il triennio 2021-2014. La diretta web testuale sarà su Toro.it. La partita è inoltre trasmessa in diretta anche su Sky Sport (canale 251).

Verona-Torino: le formazioni ufficiali

Verona-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 12.30