Sintesi e commento di Verona-Torino, la sfida dell’ora di pranzo della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A

Per la sfida alla sua ex, il Verona, Juric sceglie la stessa difesa della sfida al Monza, con Schuurs tra i convocati ma che parte dalla panchina. Sulla trequarti con Vlasic c’è Karamoh, visto l’infortunio che ha impedito a Miranchuk di prendere parte a questa trasferta. Tra i gialloblù titolare l’ex Verdi. Subito pericoloso il Verona con Tameze al 5′: il tiro però è centrale e non dà nessun problema a Milinkovic-Savic. Al 6′ ecco il Toro: Vojvoda spara alto da due passi su cross rasoterra di Karamoh. Al 9′ sempre Vojvoda pericoloso ma è Hien a deviare la conclusione. All’11’ qualche problemino per Milinkovic che para in due tempi perdendo per un attimo il pallone e rischiando grosso per l’arrivo di Verdi. Il primo cambio arriva a metà tempo: si ferma Magnani che non ce la fa a proseguire: al suo posto Coppola, al 23′. Al 25′ Ilic va giù in area, sgambettato da Faraoni: Di Bello fa proseguire ma rivedendo il replay c’è più di un dubbio, poteva essere calcio di rigore. Poco dopo arriva il vantaggio della squadra di Juric, quando scocca il 29′: Buongiorno sulla trequarti vede Sanabria che tocca al limite per Vlasic. Il croato la piazza sotto l’incrocio. Toro avanti 1-0. Prova la reazione il Verona senza tuttavia rendersi granché pericoloso: al 35′ tiro di Ngonge non crea problemi a Milinkovic. Al 43′ Montipò attento sulla conclusione di Ricci. Un po’ di tensione nei due minuti di recupero: Tameze entra duro su Buongiorno e si crea un capannello intorno all’arbitro perché il Verona lamenta un precedente fallo del difensore granata. Poi prima del fischio girata di Sanabria alta.