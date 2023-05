Le dichiarazioni di Nikola Vlasic al termine di Hellas Verona-Torino, match vinto dai granata per 1-0 grazie al suo gol

Una vittoria sudata e sofferta nel finale quella conquistata dal Torino in trasferta a Verona contro l’Hellas. Un 1-0 prezioso, che commenta così: “Il gol mancava da tanto. È stata una prestazione importante ma per me ha contato solo la vittoria. Il Verona è una squadra difficile da affrontare, che lotta per la salvezza. Noi lavoriamo e vogliamo finire bene il campionato. La mia stagione personale? Non sono molto soddisfatto perchè penso di poter fare più gol e assist. Dopo il Mondiale non ho giocato al mio livello. Ora mi sento al mio livello e al 100% e queste tre partite sono importanti per chiudere al meglio. Continuare al Toro? Vediamo. Ora contano queste ultime tre partite. A fine campionato ci parleremo. Io ora sto bene, ho avuto un problema alla testa ma ora sto bene.“.