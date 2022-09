Samuele Ricci si è infortunato durante il riscaldamento di Atalanta-Torino: non potrà essere in campo questa sera

Samuele Ricci si è infortunato durante il riscaldamento di Atalanta-Torino: un problema muscolare che non gli permetterà di giocare la partita del Gewiss Stadium. Le condizioni del numero 28 verranno valutate nei prossimi giorni ma per la squadra di Ivan Juric ora è davvero emergenza: il tecnico aveva chiesto rinforzi a centrocampo, visto che Tommaso Pobega e Rolando Mandragora sono andati via senza essere sostituti se non con il giovane Ilkhan. Dal mercato non è però arrivato nessuno.