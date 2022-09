Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato la sessione estiva e fatto un bilancio dei suoi 17 anni

Al Festival della Tv di Dogliani è intervenuto il presidente del Torino, Urbano Cairo. Un modo per fare un bilancio dei 17 anni di presidenza ma pure del mercato estivo. “Il Toro è la squadra di mia mamma e del mio papà. Ricordo che nel mese di agosto di diciassette anni fa mi chiamò l’allora sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, per propormi il Torino. L’idea piano piano mi coinvolse. Ma fu mia mamma, che era una insegnante e una donna prudentissima, a spingermi verso il Toro. Lei era una tifosa del Grande Torino”, ha spiegato il patron granata. “Il Toro è sempre stato solo cuore – ha continuato – e per il Toro non valgono le regole e le dinamiche del business come per le altre mie aziende. Nel calcio ci perdo soldi, a causa della pandemia abbiamo avuto situazioni molto pesante. È stata davvero molto dura”.

Cairo sul mercato

Poi sul mercato: “Abbiamo una squadra molto giovane, questo mi rende molto felice perché i giovani sono perfetti per il modo di lavorare del nostro mister, che è bravo sia con i calciatori esperti sia con i giovani, ma per Juric avere una squadra giovane è una buonissima cosa perché i giovani hanno una mentalità meno radicata rispetto ai più anziani”.

Sulle primissime uscite: “Rado sta facendo benissimo, deve continuare così: ha delle qualità notevoli, è davvero una bellissima scoperta, Vlasic ha già fatto vedere cose eccellenti. In attacco abbiamo una bella qualità, perché c’è anche il potenziale di Pellegri, c’è Sanabria, c’è Demba Seck che a Bergamo ha fatto bene. In generale, abbiamo una squadra con giocatori di ottima qualità. Ricci ha qualità, Schuurs è un difensore dalla grande statura. Sono davvero contento della squadra che abbiamo consegnato al mister”.