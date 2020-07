LIVE Inter-Torino: formazioni prepartita in diretta - Toro.it

Inter-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Inter-Torino è la partita che chiude la 32ª giornata del campionato di serie A 2019/2020. Dopo la vittoria del Genoa contro la Spal e il pareggio del Lecce a Cagliari, il terzultimo posto i granata sono distanti solamente 5 punti dal terzultimo posto ma questa sera a San Siro hanno la possibilità di allargare il divario dalla zona retrocessione e dare continuità alla vittoria contro il Brescia nell’ultimo turno. L’Inter non è in un ottimo periodo e nelle ultime due giornate ha raccolto soltanto un punto. Segui Inter-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Inter-Torino: il prepartita in diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI INTER-TORINO

Ore 19.30 – A Milano è una giornata di sole e, quando mancano ancora più di due ore al calcio d’inizio della partita (fissato per 21.45), la temperatura si aggira intorno ai 27° C. Temperatura che dovrebbe scendere di 3 o 4 gradi per l’avvio della gara. Le due squadre non sono ancora arrivate presso l’impianto di San Siro intorno al quale sono presenti solamente i vari addetti ai lavori che stanno iniziando a giungere: come è noto, infatti, le partite al momento si giocano ancora tutte a porte chiuse senza tifosi.

Inter-Torino: le probabili formazioni

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez. A disposizione. Padelli, Godin, Ranocchia, D’Ambrosio, Young, Moses, Borja Valero, Asamoah, Agoumé, Esposito, Lukaku. Allenatore. Conte

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Aina, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. A disposizione. Rosati, Ujkani, Bremer, Djidji, Singo, De Silvestri, Ghazoini, Adopo, Meité, Greco, Edera, Millico. Allenatore. Longo

Inter-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Inter-Torino in diretta in TV si può vedere su Sky: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite) saranno i canali dove verrà trasmessa la partita. Per quanto riguarda invece lo streaming, la partita è disponibile su SkyGo e su NowTv. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Inter-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni

Inter-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 21.45