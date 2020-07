Primo tempo / Inter-Torino 0-1: papera di Handanovic, rete del Gallo - Toro.it

Sintesi e commento dei primi 45′ di San Siro tra Inter e Torino: a sbloccare la sfida del Meazza è Belotti, che approfitta di un errore di Handanovic

Manca Zaza e allora Longo si affida stavolta a Verdi ed Ansaldi alle spalle di Belotti: così il Torino si presenta al cospetto dell’Inter a San Siro in una sfida importante in termini di classifica. L’allenatore granata non risparmia nessuno dei titolatissimi delle ultime sei partite: ci sono De Silvestri, Bremer, Meitè, oltre agli insostituibili Sirigu e Belotti. La squadra di Conte parte da subito col piede sull’acceleratore: pressing nerazzurro e Toro che nel primo quarto d’ora praticamente non si affaccia mai dalle parti di Handanovic. Però al 17′ succede quello che non ti aspetti: Verdi batte un calcio d’angolo, va in presa alta il portiere dell’Inter a cui scappa il pallone. La sfera arriva a pochi centimetri dal sinistro di Belotti che non perde l’occasione di scaraventarla in rete. Si scusa con i compagni, l’estremo difensore nerazzurro, che non è certamente solito commettere errori di tale portata. L’Inter non ci sta e si riversa – ancora, come del resto dal primo minuto – nella metà campo granata anche se, tra un’occasione di Lautaro (bravo Sirigu) e un paio di spunti di Gagliardini, c’è anche l’occasione di Ansaldi, su cui stavolta arriva la risposta pronta di Handanovic. Nel finale ancora un’occasione Inter con Young: la conclusione finisce fuori.