Inter-Torino, la diretta della partita dei quarti di finale di Coppa Italia: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

La sfida di Coppa Italia contro l’Inter arriva a pochi giorni dalla vittoria casalinga, quella contro il Lecce, che ha allontanato i granata da una posizione di classifica critica. Dopo la vittoria contro la squadra di Di Francesco, ora il Torino è chiamato a una prova di coraggio per passare il turno e approdare ai quarti di finale, cosa che non succede da 32 anni, ma anche per accumulare fiducia anche in vista delle prossime partite di campionato. Segui Inter-Torino in diretta su Toro.it.

Inter-Torino: il prepartita

Ore 20.45 Quando manca un quarto d’ora all’inizio della partita, le squadre stanno rientrando negli spogliatoi. A breve l’annuncio delle formazioni e l’inizio del match tra Inter e Torino.

Ore 20.25 Le squadre sono in campo per il riscaldamento: sul terreno di gioco dell’U-Power Stadium ci sono anche gli arbitri sul terreno di gioco di Monza.

Ore 20.05 Comunicate le formazioni ufficiali: nel Torino non c’è Adams nonostante la convocazione. Il giocatore ha un problema muscolare e non sarà della partita.

Ore 19.40 I pullman di Inter e Torino sono arrivati allo stadio: fra poco i calciatori si prepareranno per il riscaldamento, attesa per l’annuncio delle formazioni.

Ore 19 Mancano due ore esatte al calcio d’inizio di Inter-Torino. Si gioca all’U-Power Stadium di Monza per l’indisponibilità di San Siro, causa Olimpiadi invernali. A breve in zona stadio sono attesi i bus delle due squadre. Intanto intorno all’impianto ci sono già i primi tifosi: serata molto fredda, i cancelli nel frattempo si sono aperti.

Inter-Torino 0-0: il tabellino

Inter-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita di Coppa Italia tra Inter e Torino sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia 1. In streaming la partita del Torino sarà trasmessa da Mediaset Infinity: sarà possibile vederla accedendo attraverso Smart Tv, tablet, smartphone e dispositivi compatibili.

Inter-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 21:00.

Inter-Torino: le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): J. Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi; Thuram, Bonny. A disp. Di Gennaro, Calligaris, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Bisseck, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Esposito, Bastoni. All. Chivu.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Tameze; Pedersen, Vlasic, Prati, Anjorin, Obrador; Kulenovic, Njie. A disp. Israel, Siviero, Ilkhan, Maripan, Lazaro, Nkounkou, Ebosse, Perciun, Zapata. All. Baroni