Inter-Torino, la diretta della partita dei quarti di finale di Coppa Italia: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino
La sfida di Coppa Italia contro l’Inter arriva a pochi giorni dalla vittoria casalinga, quella contro il Lecce, che ha allontanato i granata da una posizione di classifica critica. Dopo la vittoria contro la squadra di Di Francesco, ora il Torino è chiamato a una prova di coraggio per passare il turno e approdare ai quarti di finale, cosa che non succede da 32 anni, ma anche per accumulare fiducia anche in vista delle prossime partite di campionato. Segui Inter-Torino in diretta su Toro.it.
Inter-Torino: il prepartita
Ore 20.45 Quando manca un quarto d’ora all’inizio della partita, le squadre stanno rientrando negli spogliatoi. A breve l’annuncio delle formazioni e l’inizio del match tra Inter e Torino.
Ore 20.25 Le squadre sono in campo per il riscaldamento: sul terreno di gioco dell’U-Power Stadium ci sono anche gli arbitri sul terreno di gioco di Monza.
Ore 20.05 Comunicate le formazioni ufficiali: nel Torino non c’è Adams nonostante la convocazione. Il giocatore ha un problema muscolare e non sarà della partita.
Ore 19.40 I pullman di Inter e Torino sono arrivati allo stadio: fra poco i calciatori si prepareranno per il riscaldamento, attesa per l’annuncio delle formazioni.
Ore 19 Mancano due ore esatte al calcio d’inizio di Inter-Torino. Si gioca all’U-Power Stadium di Monza per l’indisponibilità di San Siro, causa Olimpiadi invernali. A breve in zona stadio sono attesi i bus delle due squadre. Intanto intorno all’impianto ci sono già i primi tifosi: serata molto fredda, i cancelli nel frattempo si sono aperti.
Inter-Torino 0-0: il tabellino
INTER (3-5-2): J. Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi; Thuram, Bonny. A disp. Di Gennaro, Calligaris, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Bisseck, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Esposito, Bastoni. All. Chivu.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Tameze; Pedersen, Vlasic, Prati, Anjorin, Obrador; Kulenovic, Njie. A disp. Israel, Siviero, Ilkhan, Maripan, Lazaro, Nkounkou, Ebosse, Perciun, Zapata. All. Baroni
Arbitro: Marchetti. Assistenti: Mondin – Ceolin. IV ufficiale: Bonacina. VAR: La Penna. AVAR: Giua
Inter-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming
La partita di Coppa Italia tra Inter e Torino sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia 1. In streaming la partita del Torino sarà trasmessa da Mediaset Infinity: sarà possibile vederla accedendo attraverso Smart Tv, tablet, smartphone e dispositivi compatibili.
Inter-Torino: la diretta
Calcio d’inizio alle 21:00.
Inter-Torino: le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): J. Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi; Thuram, Bonny. A disp. Di Gennaro, Calligaris, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Bisseck, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Esposito, Bastoni. All. Chivu.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Tameze; Pedersen, Vlasic, Prati, Anjorin, Obrador; Kulenovic, Njie. A disp. Israel, Siviero, Ilkhan, Maripan, Lazaro, Nkounkou, Ebosse, Perciun, Zapata. All. Baroni
Mah, la peggior difesa del campionato e togli l’elemento migliore contro i più forti d’Italia. Spero di sbagliarmi ma questo allenatore se le va proprio a cercare.
Io stasera Cazzullo…. molto più interessante…
Io non capisco.. perché kulenovic e ninje? perché non la formazione titolare?per noi, dovrebbe essere come una finale porc.a tro.ia..dobbiamo fare turnover per cosa?per arrivare in campionato dove?io davvero non capisco.. nonostante sia evidentemente una partita proibitiva,ma non capisco per cosa caz.zo debba fare turnover..bah
Guarda che finisce malissimo uguale eh….puoi mettere chi vuoi.
Non ti fare il sangue amaro (consiglio)
Ma sarà pure così certamente,ma cosa c’entra?non è quello il punto..ma,non capisco perché debba fare turnover?per cosa? è lì il punto.