Ecco le formazioni di Inzaghi e Juric per Inter-Torino delle 18.30: coppia croata sulla trequarti per i granata

C’è Praet anche se alla vigilia sembrava non potesse recuperare (parola di Juric in conferenza stampa) ma il belga va in panchina: per il Torino sulla trequarti la coppia tutta croata formata da Pjaca e Brekalo alle spalle di Sanabria. Rispetto alla sfida col Verona, in difesa c’è Buongiorno mentre sulla fascia sinistra Ola Aina.

Le formazioni di Inter-Torino

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

A disp.: Cordaz, Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Satriano. All.: Simone Inzaghi.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Pjaca, Brekalo; Sanabria. A disp. Gemello, Izzo, Zima, Rodriguez, Kone, Ansaldi, Rincon, Mandragora, Warming, Linetty, Praet, Zaza. All. Juric.