Juric aveva annunciato ieri che avrebbe giocato titolare ma il kosovaro Vojvoda non è nemmeno in panchina

Lo ha fermato un virus gastrointestinale, altrimenti Mergim Vojvoda avrebbe giocato come previsto dal primo minuto a San Siro per Inter-Torino. Ed è il motivo per cui, nonostante la convocazione, l’esterno non è né in campo come ampiamente annunciato alla vigilia, né in panchina, poiché il virus gli ha impedito di essere a disposizione dell’allenatore e dei compagni.