Inter-Torino, le formazioni ufficiali: sorpresa sulla trequarti con Radonjic che parte dalla panchina e Seck titolare

nostro inviato a Milano – E’ Demba Seck la mossa a sorpresa del duo Juric-Paro per la partita contro l’Inter: il calciatore senegalese è stato preferito a Nemanja Radonjic sulla trequarti campo al fianco di Nikola Vlasic. Nella formazione titolare non c’è anche neanche Perr Schuurs, l’olandese parte infatti dalla panchina con Alessandro Buongiorno al centro della difesa che è completata da Ricardo Rodriguez e Koffi Djidji. A centrocampo torna titolare Karol Linetty in coppia con Sasa Lukic. Nell’Inter gioca titolare l’ex granata Matteo Darmian.

Inter-Torino: le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Martinez, Dzeko. A disposizione: Cordaz, Onana, Gagliardini, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, Acerbi, Mkhitaryan, D’Ambrosio, Carboni, Bastoni. Allenatore: S. Inzaghi

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Seck; Sanabria. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Schuurs, Zima, Karamoh, Pellegri, Ilkhan, Singo, Adopo, Aina, Garbett, Radonjic. Allenatore: Paro