I convocati di Inter-Torino, sesto turno di campionato di Serie A: ecco i giocatori a disposizione di Inzaghi e di Juric

Manca qualche ora al match che vedrà il Torino di Ivan Juric confrontarsi contro l’Inter di Simone Inzaghi. Il Torino deve fare a meno di Miranchuk, ancora fermo ai box, così come di Ricci, infortunatosi a Bergamo nel riscaldamento. Prima chiamata per Karamoh, torna Singo ma non c’è ancora Berisha. Per Inzaghi ancora out Lukaku.

Convocati Inter-Torino: le scelte di Juric

Sono 24 i convocati di Juric per la sfida di San Siro. L’elenco:

Portieri: Fiorenza, Gemello, Milinkovic-Savic,

Difensori: Aina, Bayeye, Buongiorno, Djidji, Lazaro, Rodriguez, Schuurs, Vojvoda, Zima, Singo

Centrocampisti: Adopo, Garbett, Ilkhan, Linetty, Lukic

Attaccanti: Karamoh, Pellegri, Radonjic, Sanabria, Seck, Vlasic

Convocati Inter: ecco i giocatori a disposizione di Inzaghi

In attesa di comunicazioni ufficiali