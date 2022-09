La probabile formazione dell’Inter contro il Torino: rientra il capitano nerazzurro al posto di Onana. Barella titolare

Non è il miglior momento possibile per l’Inter di Simone Inzaghi. In campionato i nerazzurri hanno fatto molto bene contro le piccole, ma nei big match non hanno raccolto nemmeno un punto. A preoccupare però, più che i risultati sono le prestazioni di una squadra che, contro Lazio e Milan, è sembrata aver perso un po’ di mordente. Senza citare il match di Champions con il Bayern, in cui la superiorità dei pluricampioni di Germania è apparsa piuttosto schiacciante. L’Inter cercherà dunque di rialzare la testa contro il Toro, di fronte al proprio pubblico. Inzaghi non dovrà fare i conti con alcun squalificato, mentre peserà e non poco l’assenza di Romelu Lukaku, fuori già nei precedenti tre incontri.

Inter, ancora fuori Lukaku. In attacco confermati Dzeko e Lautaro

L’Inter si schiererà in campo con il solito 3-5-2. Dopo la parentesi europea, i nerazzurri ritroveranno quasi sicuramente il loro capitano. Rimandato così l’esordio in Serie A di Onana, che dovrà sedersi in panchina per far spazio a Samir Handanovic. Di fronte all’estremo difensore sloveno, il terzetto titolare composto dai braccetti Skriniar e Bastoni e dal centrale De Vrij. Sugli esterni, ballottaggio a destra tra Darmian e Dumfries, con l’ex della partita attualmente in vantaggio, mentre a sinistra Inzaghi proporrà Dimarco al posto di Gosens. A centrocampo, dopo la panchina in Champions, rientrerà Barella. L’ex Cagliari giocherà al fianco dell’insostituibile Brozovic e di Calhanoglu (in ballottaggio con Mkhitaryan). Davanti confermate le due punte Dzeko e Lautaro Martinez.

La probabile formazione dell’Inter

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. A disp. Onana, Cordaz, Acerbi, Dumfries, D’Ambrosio, Bellanova, Gosens, Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan, Correa, Carboni. All. S.Inzaghi

Indisponibili: Lukaku

Squalificati: nessuno

Lautaro Martinez of FC Internazionale looks on during the Serie A football match between Torino FC and FC Internazionale.