Il vice di Ivan Juric, Matteo Paro, presenta in conferenza stampa la partita di domani del Torino sul campo dell’Inter.

E’ la vigilia di Inter-Torino e con Ivan Juric ancora costretto a casa dalla polmonite è il suo vice, Matteo Paro, a presentare la partita in conferenza stampa. “Juric in questo momento sta facendo un controllo, le cure stanno andando bene, lui sta meglio. Vediamo cosa diranno i dottori. In questi giorni sono stato spesso a casa sua, con le dovute precauzioni, poi lui restava a casa e io andavo al campo. Lui vedeva i video degli allenamenti, chiamava i ragazzi, aggiustava le cose. E’ ovvio che lavorare dal campo è diverso ma la squadra è carica”.

Paro: “Juric sta facendo dei controlli, vediamo se ci sarà a San Siro”

Paro ha parlato dell’Inter: “Affrontiamo una grande squadra che arriva da due sconfitte e vuole migliorare la sua classifica. Sappiamo come giocano, sappiamo come affrontarli ma dovremo avere il giusto atteggiamento, essere tosti, precisi, concentrati, altrimenti andremo incontro a brutte sorprese”.

Sulle condizioni di Juric: “Se Juric sarà in panchina domani? Io personalmente la vedo difficile, è decisivo il controllo che sta facendo in questo momento con i medici. E’ il primo controllo che fa dalla vigilia della gara contro il Lecce. Lui vuole stare vicino alla squadra, per lui vedere una partita da casa, per come la vive, è una sofferenza, ma prenderà una decisione in base a quello che diranno i medici”.

Ancora sulla partita di domani: “Noi domani non dobbiamo sbagliare assolutamente l’approccio alla gara perché l’Inter arriva agguerrita e motivato. Noi abbiamo fatto dei risultati positivi ma non dobbiamo entrare in campo pensando che siamo davanti a loro in classifica, per vincere contro una big devi essere perfetto per tutti i 90 minuti. Mi auguro che i ragazzi abbiano questo approccio e che questo possa portare a un risultato positivo. Le big hanno grandi giocatori, hanno cambi di qualità, sono squadre che vogliono sempre vincere”.

Paro ha poi fatto il punto sugli infortunati: “Singo e Schuurs sono a disposizione per domani, Miranchuk sta procedendo bene il recupero e la prossima settimana dovrebbe unirsi al gruppo”.

Ballottaggio in attacco

Sul ballottaggio in attacco: “Sanabria e Pellegri li alterniamo in base a come vogliamo giocare. Pietro è un giocatore di potenza, mentre Sanabria è più un trequartista, un giocatore che fa giocare bene tutta la squadra. Li alterniamo in base al tipo di partite che vogliamo fare”.

“In serie A è difficile che tu riesca a creare 10/12 occasioni da gol a partita. Per questo dobbiamo essere più cattivi sotto porta perché l’Inter ci concederà poche occasioni e quelle dovranno essere sfruttate al massimo. Stiamo lavorando con i ragazzi anche per questo”.

Schuurs e Karamoh

Sulla difesa: “Schuurs arriva da una squadra che faceva un lavoro difensivo diverso, stiamo cercando di inquadrarlo bene nel nostro sistema di gioco. Buongiorno in queste partite ha dimostrato di essere un giocatore affidabile, valutiamo di settimana in settimana chi mettere in campo”.

Infine, Paro ha parlato di Karamoh: “Karamoh arriva da un periodo in cui si allenava da solo e non con la squadra, ora è come se fosse in ritiro. Settimana scorsa non è stato convocato, oggi vedremo ma mi auguro che in un paio di settimane possa essere a completa disposizione, ora sta facendo un lavoro personalizzato per tornare in forma”.