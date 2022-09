L’esterno commenta la vittoria del Torino sul Lecce ma pure il gol fallito dai granata che sarebbe Valdo il raddoppio

Ha avuto sui piedi l’occasione del 2-0. Merito di Falcone o errore di Vojvoda? “Nell’occasione finale ho sbagliato io, mi dispiace”, ammette nel dopo gara l’esterno. “Obiettivi? Guardiamo partita dopo partita: domani si lavora sull’Inter, vogliamo andare lì e vincere. Voglio continuare a crescere, a Torino sto bene e ho imparato tante cose anche grazie a Juric. Stiamo lavorando bene e speriamo di fare qualcosa di bello in questa stagione”. Sul cambio di fascia che sembra ormai definitivo: “Sulla fascia sinistra mi trovo bene già dall’anno scorso. Gioco meglio lì ma resto a disposizione del mister per aiutare la squadra. Oggi è stara una partita molto difficile perché il Lecce ha giocato bene e ha lottato. Siamo riusciti a trovare la fantasia per il gol del vantaggio: avremmo potuto anche fare il 2-0 ma siamo contenti perché non era una partita facile”.