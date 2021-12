La probabile formazione dell’Inter / Confermato il 3-5-2 per Inzaghi, senza lo squalificato Barella a centrocampo

Poco tempo per rifiatare per il Torino di Juric dopo la vittoria contro il Verona. Ad attenderlo c’è infatti la capolista, l’Inter di Simone Inzaghi, per sfatare il tabù delle trasferte. I nerazzurri, che si sono aggiudicati il titolo di Campioni d’Inverno con una giornata d’anticipo, sono reduci da una vittoria contro la Salernitana e non si risparmieranno per chiudere al meglio il 2021 sotto gli occhi del loro pubblico. Inzaghi dovrà però fare i conti con l’assenza di Barella, squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo. Resta comunque ampia la scelta per lui.

Inter, tornano Skriniar e Lautaro tra i titolari di Inzaghi

Tra gli elementi invariati c’è sicuramente il modulo: confermato infatti il 3-5-2, con Handanovic tra i pali. In difesa si rivede Skriniar titolare, assieme a De Vrij e Bastoni. A centrocampo invece, Inzaghi dovrebbe affidarsi a Dumfries e Perisic sugli esterni, in vantaggio su Darmian e Dimarco, mentre in mezzo c’è qualche dubbio in più. Resta infatti vivo il ballottaggio tra Vidal e Gagliardini, che vede in vantaggio quest’ultimo sul cileno, al fianco di Brozovic e Calhanoglu. L’attacco conterà invece su Lautaro, anche lui di ritorno dal 1′, assieme a Dzeko.

La formazione dell’Inter

Ecco il possibile undici titolare:

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. A disp. Radu., Cordaz, Dimarco, D’Ambrosio, Kolarov, Ranocchia, Darmian, Vecino, Vidal, Sensi, Sanchez, Satriano. All. S. Inzaghi.

Squalificati: Barella

Indisponibili: Brazao, Correa