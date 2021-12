La probabile formazione del Torino / Pochi cambi per Juric, costretto a rinunciare a Praet, infortunato

È di nuovo tempo di calcio per il Torino. Dopo la vittoria piena di sofferenza ottenuta contro il Verona, ora tocca all’Inter, attuale capolista di Serie A. Non una sfida semplice per i granata, ancora in difficoltà lontano dalla Mole. Per chiudere il 2021 al meglio, proveranno perciò ad invertire la rotta proprio a San Siro. Pochi cambi in vista per Juric rispetto all’ultima formazione schierata: quello più significativo coinvolge la trequarti. Senza Praet, il tecnico dovrà ripiegare su Brekalo – in calo nell’ultimo periodo – o Linetty.

Toro, tante conferme in vista dell’Inter

Resta invariato ovviamente il sistema di gioco. Ancora 3-4-2-1 per i granata, con l’inamovibile Milinkovic-Savic tra i pali. Anche la difesa resta la medesima: si rivedranno Bremer e Rodriguez, assime a Djidji, recuperato ormai definitivamente come il brasiliano. A centrocampo confermato Vojvoda titolare in fascia, con Singo sul fronte opposto. Al centro invece, è ancora il turno di Pobega e Lukic. Il settore di campo che riserva la sorpresa più grande è la trequarti: si riattiva il ballottaggio tra Linetty e Brekalo al fianco di Pjaca, con Praet fuori dai giochi. Davanti, senza Belotti confermato Sanabria.

Probabile formazione Torino contro l’Inter

Ecco la probabile formazione granata:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria. A disp. Gemello, Izzo, Zima, Buongiorno, Aina, Ansaldi, Rincon, Baselli, Mandragora, Warming, Linetty, Zaza. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Berisha, Belotti, Verdi, Praet, Edera.