Sintesi e commento / L’Inter si vede poco, il Torino crea due buone occasioni ma Zapata non riesce a trovare il gol

C’è un clima di festa a San Siro per per l’Inter neo campione d’Italia, festa che il Torino vorrebbe guastare per quantomeno tenere vive fino all’ultimo le speranza di qualificazione a una coppa europea. Per provare a sorprendere i nerazzurri, Juric apporta qualche modifica alla formazione titolare e torna all’antico e al 3-4-2-1 con Ricci e Vlasic alle spalle di Zapata. In difesa torna titolare Lovato che gioca sulla destra mentre Tameze è avanzato a centrocampo al fianco di Ilic. Proprio il serbo è uno dei protagonisti della prima frazione: al 15′ con un bel lancio innesca Zapata che entra in area e va alla conclusione ma Sommer para. Tre minuti dopo ancora il colombiano va vicino al gol con un colpo di testa che esce di pochissimo con il portiere avversario battuto. L’Inter gioca a ritmi bassi e la prima azione pericolosa la costruisce al 31′, quando Bastoni prova a mettere Martinez davanti a Milinkovic-Savic ma Ilic è bravo ad anticipare l’argentino e a sventare il potenziale pericolo. Il primo tempo si spegne con il Torino che spinge ma senza trovare il gol e le squadre vanno al riposo sullo 0-0.