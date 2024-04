Inter-Torino, diretta della partita del campionato Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Inter-Torino è il lunch match della 34a giornata del campionato di Serie A 2023/2023: la squadra granata, dopo il deludente 0-0 casalingo contro il Frosinone, è obbligato a vincere per mantenere viva la speranza di qualificarsi a una coppa europea, di fronte troverà però un’Inter vogliosa di festeggiare al meglio davanti al proprio pubblico lo scudetto vinto aritmeticamente una settimana fa, nel derby contro il Milan. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 12.30: segui Inter-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Inter-Torino: il prepartita

Ore 10:30 Mancano 2 ore all’inizio di Inter-Torino. Si gioca per la giornata numero 34 in Serie A. A breve, in zona San Siro, sono attesi i pullman delle due squadre. Già tantissima gente è presente a Milano da tutta Italia: i nerazzurri sono pronti a festeggiare lo scudetto. Per la trasferta di quest’oggi in casa dell’Inter il tecnico granata, Ivan Juric, deve rinunciare ancora a Sazonov, Djidji, Gineitis e Schuurs ma non potrà contare neppure sullo squalificato Linetty. In mezzo al campo ha però ritrovato Ricci. Inter

Inter-Torino: le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Buchanan; Thuram, Martinez. A disp. Audero, Di Gennaro, Bisseck, Cuadrado, Sensi, Mkhitaryan, Calhanoglu, Carlos Augusto, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. All. Inzaghi.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Tameze, Ricci, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Lovato, Dellavalle, Lazaro, Linetty, Ilic, Ciammaglichella, Kabic, Okereke. All. Juric.

Inter-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming

Inter-Torino sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario avere un abbonamento. L’app di DAZN può essere scaricata su PC, smartphone, tablet, SmartTV, TimVision, AmazonFireStick e Google Chromecast.

Inter-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiali

Inter-Torino: la cronaca in diretta

Calcio d’inizio alle ore 12:30