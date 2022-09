Il commento del tecnico Simone Inzaghi al termine di Inter-Torino, sfida terminata 1-0 a favore dei nerazzurri

Una vittoria arrivata nel finale grazie ad un gol di Brozovic per l’Inter. Il tencico Simone Inzaghi, commenta così la prestazione dei suoi: “Una vittoria importantissima, voluta, da squadra contro un avversario forte che sappiamo che è difficile da affrontare. Dopo mercoledì sapevamo che bisognava soffrire e l’abbiamo fatto tutti insieme. I giocatori che sono entrati, la nostra curva, fino alla fine. Mi è piaciuto come hanno combattuto, determinati fino alla fine perchè partite così sono molto importanti da vincere. L’esultanza? Volevo la vittoria, che tornassimo a vincere. Siamo l’Inter e abbiamo l’obbligo di vincere sempre. Due giorni fa abbiamo incontrato una squadra che ha la solidità migliore del mondo. Preparare una partita così solida in così poco tempo non era semplice. Vedere la squadra che soffre, che combatte tutta insieme nelle difficoltà mi fa molto molto piacere“.

“Siamo stati contratti nel primo tempo”

“Primo tempo? Siamo stati contratti soprattutto per il modo di giocare del Torino. Noi dovevamo portare la palla agli attaccanti nel migliore modo possibile e purtroppo ci hanno sporcato le traiettorie tantissimo. Erano uomo contro uomo a tutto campo e abbimo dovuto utilizzare tantissimo il portiere. A fine primo tempo abbiamo parlato. bisognava portare palla agli attaccanti il più possibile, non è stato possibile nel primo tempo, ma abbiamo cercato la vittoria con tutte le nostre forze”.

Inzaghi su Handanovic e Onana

“Portiere? Quest’anno è arrivato Onana, un portiere forte. E vedendolo allenare da due mesi mi ha dimostrato di essere più forte di quello che pensavo. Ora ho la fortuna di poterli alterare. Handanovic è il mio titolare e sta giocano bene. Come con glia ltri giocatori ci sarà questa alternanza. La prestazione di stasera è come i cinque che sono entrati stasera e in un momento in cui stavamo soffrendo sono stati determinanti”.