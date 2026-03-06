Le dichiarazioni del centrale ai microfoni di DAZN nel pre partita di Napoli-Torino

Manca poco al fischio d’inizio di Napoli-Torino, programmato per le ore 20:45. Nel pre partita, ai microfoni di DAZN, ha parlato il centrale granata Ismajli. In seguito, le sue dichiarazioni.

D’Aversa lo conosci bene, ti ha preso subito come punto di riferimento?

“Appena è arrivato ha riportato fiducia e quella modalità vincente che non ti fa mollare. Abbiamo già lavorato insieme e abbiamo un rapporto meraviglioso, ha parlato con tutti quando è arrivato e la sua importanza si è vista subito contro la Lazio. Ha riportato fiducia.”