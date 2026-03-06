Le dichiarazioni di Roberto D’Aversa ai microfoni di DAZN nel pre partita di Napoli-Torino

Manca poco al fischio d’inizio di Napoli-Torino, programmato per le ore 20:45. Nel pre partita, ai microfoni di DAZN, ha parlato il tecnico granata Roberto D’Aversa. In seguito, le sue dichiarazioni.

Attacco, come mai questo tridente?

“Perché hanno dimostrato di poter giocare insieme, poi il fatto che sia Simeone che Zapata siano andati in gol contro la Lazio ha inciso, cerco di sfruttare il momento emotivo del singolo giocatore.“

Come si affronta questo Napoli?

“L’abbiamo preparata anche in base alle loro caratteristiche. Non avendo loro un play di ruolo l’abbiamo preparata per fargli fare meno palleggio. Quando si preparano le partite lo si fa in base alle proprie caratteristiche, ma anche in base a quelle della squadra avversaria.”

Ha visto facce diverse in settimana rispetto a quelle trovate al suo arrivo?

“Non abbiamo avuto moltissimo tempo, avendo giocato domenica e ora di venerdì. In questo momento bisogna andare veloci, ma c’è stata abnegazione da parte dei ragazzi nell’apprendere quei pochi concetti che abbiamo affrontato. Se si lavora con qualità e quantità è già un punto di partenza.“