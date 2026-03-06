Ecco i giocatori convocati da Conte e D’Aversa per Napoli-Torino: tra i granata non c’è Aboukhlal, ancora out
Reduce dalla vittoria casalinga contro la Lazio, il Toro del nuovo allenatore Roberto D’Aversa fa visita al Napoli, imbattuto al Maradona. Il Napoli arriva dalla vittoria di Verona maturata allo scadere, grazie all’attesissimo ritorno al gol di Romelu Lukaku, contro il Toro servono i 3 punti per dare continuità e tenere a distanza la Roma, lontana solo 2 lunghezze dagli azzurri. Il Toro, sfavorito sulla carta, vorrà invece provare a bissare il successo ottenuto all’andata, quando il gol dell’ex-Simeone regalò l’1-0 ai piemontesi.
Napoli-Torino, i convocati di Conte
In attesa di comunicazione…
Napoli-Torino, i convocati di D’Aversa
Ecco i 26 convocati di D’Aversa: il tecnico ritrova Ilkhan che rientra dalla squalifica, ancora out Aboukhlal.
Portieri: Israel, Paleari, Siviero.
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen.
Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan Tameze, Vlasic, Prati.
Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata.