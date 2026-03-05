La probabile formazione del Torino di Roberto D’Aversa per la sfida contro il Napoli: torna Adams per il ballottaggio in attacco

In occasione della 28a giornata di serie A Il Torino di D’Aversa sarà ospite del Napoli di Antonio Conte per l’anticipo delle 20:45 del venerdì sera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Diversi sono i ballottaggi e i dubbi che il tecnico granata dovrà scogliere prima del fischio d’inizio. Come detto da D’Aversa in conferenza stampa non è da escludere qualche cambio rispetto alla sfida con la Lazio, ma con un probabile mantenimento dell’assetto 3-4-2-1 schierato contro i biancocelesti. Restano da capire alcuni interpreti per esempio in attacco.

Porta e difesa confermate

Non ci si aspettano novità né in porta, né in difesa, con Paleari che andrà a svolgere il ruolo di estremo difensore, coperto dalla linea a 3 formata da Coco, Ismajli ed Ebosse, essendo che D’Aversa necessita di un mancino su quel lato per una migliore impostazione. Se si dovesse ipotizzare un possibile ballottaggio sarebbe quello tra Coco e Maripan, con il difensore cileno che non ha ancora messo piede in campo sotto la guida di D’Aversa.

A centrocampo tante opzioni

Tantissime opzioni a centrocampo, dove i giocatori sono tutti disponibili: sulle corsie confermati Obrador e Lazaro con ogni probabilità, con Pedersen pronto a subentrare e Aboukhlal che non ha recuperato in tempo per la sfida e non verrà convocato. In mezzo al campo invece dipende tutto dall’assetto tattico, su cui D’Aversa è rimasto enigmatico in conferenza stampa.

Se si dovesse optare per un centrocampo a 2 (3-4-2-1), sarebbe molto probabile la conferma della coppia Gineitis-Prati, anche se il ritorno dalla squalifica di Ilkhan potrebbe insidiare la posizione da titolare del numero 4 granata. Casadei avrebbe sicuramente più chance in un centrocampo a 3, ma D’Aversa lo vede anche come opzione per la trequarti, ma mai a piede invertito, difficilmente Simeone perderà quel posto. Restano sullo sfondo le opzioni Ilic e Tameze che ptorebbero avere spazio a partita in corso, come successo contro la Lazio. Anjorin incognita, c’è da capire come lo vorrà sfruttare D’Aversa in questo suo periodo a Torino.

In attacco tanti dubbi

Indecifrabile l’idea offensiva di D’Aversa in vista di questa sera: la certezza è Simeone, che sia come seconda che come prima punta avrà il suo sporco lavoro da fare; ci sarà ovviamente Vlasic sulla trequarti (o a centrocampo in caso di 3-5-2); ma resta il dubbio tra Duvan Zapata e Adams. Lo scozzese è rientrato dall’infortunio, stando in panchina 90′ contro la Lazio, ma resta da capire quanti minuti abbia nelle gambe, potrebbe essere un’alternativa a partita in corso; a Zapata serve fiducia dopo il gol di domenica scorsa e potrebbe partire dall’inizio supportato da Simeone, che passerebbe invece a fare la prima punta in caso di presenza dal primo minuto del Ché. Restano come opzioni a gara in corso Kulenovic e Njie.

La probabile formazione del Torino

Ecco la probabile formazione che schiererà D’Aversa contro il Napoli:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Paleari; Ebosse, Ismajli, Coco; Obrador, Gineitis, Prati, Lazaro; Vlasic, Simeone, Zapata. A disp: Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Pedersen, Tameze, Casadei, Ilic, Ilkhan, Anjorin, Biraghi, Nkounkou, Kulenovic, Njie, Adams. All: D’Aversa.

Indisponibili: Aboukhlal

Squalificati: nessuno