La probabile formazione del Napoli per la sfida casalinga contro il Torino: ritorna De Bruyne, Elmas da ex

In occasione della 28a giornata di serie A il Napoli di Conte ospiterà Torino di D’Aversa per l’anticipo del venerdì sera delle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Alcuni ritorni di livello in casa Napoli, con qualche dubbio che Antonio Conte dovrà scogliere prima del fischio d’inizio.

Difesa: riecco Buongiorno. In porta è ballottaggio

In difesa il nome più caldo è quello di Alessandro Buongiorno: il difensore cresciuto nelle giovanili granata e maturato calcisticamente proprio nel club piemontese torna a sfidare la propria squadra del cuore e quella del suo passato. Assieme al numero 4, ci saranno con ogni probabilità Sam Beukema e Juan Jesus a completare il trio difensivo, essendo ancora ai box Amir Rrahmani.

Si rinnova il ballottaggio tra i pali, con Alex Meret e Milinkovic-Savi (altro ex di turno) a contendersi la titolarità. Possibile continuità per Meret, già titolare contro il Verona, ma Conte potrebbe optare per il serbo, mettendolo faccia a faccia contro il suo passato.

Certezza sulle fasce, codice rosso a centrocampo

Sulle corsie Conte può stare tranquillo, restano a disposizione Spinazzola (per la fascia di sinistra) e Politano (per la fascia destra), che guideranno le manovre laterali della formazione partenopea, continua ovviamente l’assenza di David Nere, con il rientro del brasiliano previsto intorno alla 34a giornata di campionato.

È allarme di primo livello invece in mezzo al campo, dove oltre a mancare ancora McTominay che, per quanto potrebbe tornare tra in convocati, non sarà sicuramente titolare mancherà anche Stanislav Lobotka, uscito per infortunio nella sfida del Bentegodi. Notizia positiva è il ritorno in panchina anche di Kevin De Bruyne e di Zambo Anguissa. A giocare titolari dal primo minuto a centrocampo saranno probabilmente Gilmour e un altro ex-Torino, ovvero Eljif Elmas.

Attacco confermato, ma occhio a Lukaku

Per l’attacco probabile la riconferma del tridente scelto già per la sfida contro l’Hellas Verona, con Alisson Santos sulla sinistra, Vergara confermatissimo a destra e Rasmus Hojlund come centravanti. Occhio comunque a Romelu Lukaku, il gol contro il Verona avrà certamente dato una spinta in più al belga, Conte lo apprezza più di chiunque altro e potrebbe sorprendere tutti.

La probabile formazione del Napoli

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Conte per la sfida di domani contro il Torino.

Probabile formazione Napoli (3-4-2-1): Meret; Buongiorno, Juan Jesus, Beukema; Spinazzola, Elmas, Gilmour, Politano; Alisson Santos, Vergara, Hojlund. A disp: Milinkovic-Savic, Contini, Gutierrez, Mazzocchi, Olivera, Anguissa, McTominay, De Bruyne, Prisco, Giovane, Lukaku. All: Conte.

Indisponibili: Lobotka, Neres, Rrahmani, Di Lorenzo.