Le parole del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, al termine della partita vinta dalla squadra viola contro il Torino

E’ soddisfatto, e non potrebbe essere altrimenti, Vincenzo Italiano al termine della partita vinta dalla sua Fiorentina contro il Torino. “Anche con la Roma per lunghi tratti la squadra aveva fatto quello che da un mese provavamo. Oggi ci tenevano, alla prima in casa davanti al nostro pubblico, a fare bene. Abbiamo provato sin dall’inizio a impostare la gara, i ragazzi meritano questo successo” ha dichiarato ai microfoni di Sky.

Italiano: “L’unico difetto riguarda i minuti finali”

Poi su Vlahovic: “Vlahovic è un ragazzo che ha volte ci dimentichiamo che è del 2000, a me ha colpito soprattutto per come si allena, ha una cultura del lavoro incredibile. In campo è un trascinatore, uno che vuole sempre la palla, che vuole sempre determinare. Davanti ha un futuro incredibile ma deve continuare a essere questo”.

Italiano è tornato sulla partita: “L’unico difetto di stasera riguarda i minuti finali, non si può mettere in pericolo una vittoria dopo una partita del genere. Dovevamo essere più lucidi in avanti in alcune occasioni, ma sono contento per come è andata oggi. Hanno tutti voglia di incidere, il gusto di fare gol ce l’hanno tutti. La società mi ha ribadito che vuole vedere una Fiorentina come quella di stasera, che crea tante palle-gol, che una volta perso il pallone cerca subito di recuperarlo”.