La rete di Gonzalez sblocca la gara del Franchi: Fiorentina-Torino 1-0 dopo i primi 45 minuti grazie alla rete dell’argentino

La novità di formazione del Torino è l’assenza di Pjaca: non al meglio, parte dalla panchina. Al suo posto c’è Sanabria, mentre in difesa è Izzo a prendere il posto di Bremer, ai box per l’ennesimo problema alla caviglia. Subito Fiorentina, in pressione dal primo pallone giocato: due cross di Callejon nel giro di pochi minuti, un’occasione di Gonzalez che val tiro dopo aver superato Izzo e una di Milenkovic su cui è bravo Milinkovic-Savic a disinnescare la conclusione ravvicinata di testa. La prima vera occasione del Torino arriva solo al 19′, quando il cross dalla destra di Sanabria pesca Aina, che non ci arriva per un soffio. Da quel momento i granata alzano il proprio baricentro, cominciando a spingere e tenendo la Fiorentina più lontana dalla propria area di rigore, anche se quando Callejon si affaccia, all 38′, per poco non beffa il Torino. Prima di quella occasione un tiro di Singo e un cross di Belotti a pescare per Sanabria, con quest’ultimo anticipato all’ultimo momento. Al 41′ passa la Fiorentina: il sinistro scoccato dal limite dell’area buca la difesa e anche Milinkovic-Savic. E i viola vanno al riposo in vantaggio di un gol.