Fiorentina-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Fiorentina-Torino è l’occasione di riscatto per i viola e per i granata. La squadra di Juric una settimana fa ha perso nonostante una prestazione che ha soddisfatto il tecnico, i gigliati hanno subito invece un ko per mano della Roma. Vigilie però nettamente diverse dato che Juric nel presentare la sfida di questa sera non ha mancato di sottolineare come per lui la sfida di guidare il Torino sia “allucinante” considerata la politica di austerity adottata dalla società. Caccia ai primi punti della stagione in un Franchi che come già accaduto altrove questa sera ritroverà il pubblico. Segui la diretta di Fiorentina-Torino su Toro.it.

Fiorentina-Torino: la diretta

48′ Finisce il primo tempo. Fiorentina in vantaggio per 1-0 sul Torino

46′ Il gioco riprende adesso a causa di un infortuno a Castrovilli, si proseguirà fino al 48′

45′ Due minuti di recupero

45′ AMMONITO Mandragora per un fallo precedente

44′ Bonaventura va già in arra di rigore ma Mariani lascia proseguire

41′ Il gol: Nico Gonzalez viene lasciato libero al limite dell’area e con il sinistro batte Milinkovic-Savic

41′ GOL della Fiorentina. Ha segnato Nico Gonzalez

39′ AMMONIZIONE per Djidji

38′ AMMONITO Milenkovic per un fallo su Belotti

37′ OCCASIONE per la Fiorentina. Tiro al volo di Callejon, Milinkovic-Savic è bravo e blocca a terra in due tempi. Parata non semplice

33′ Cross di Belotti a cercare Sanabria, il paraguaiano è anticipato di testa da Martinez Quarta

30′ Milenkovic anticipa Linetty in area

27′ Da qualche minuto il Torino ha alzato il baricentro dopo che nei primi 20 minuti in campo si è vista solo la Fiorentina

23′ Bella giocata di Aina sulla sinistra che va al cross, Singo controlla e tira ma non trova la porta

22′ AMMONITO Castrovilli

20′ Risponde subito la Fiorentina con un tiro dalla distanza di Venuti che è però centrale e Milinkovic-Savic blocca

19′ Toro finalmente in avanti. Cross di Sanabria dalla destra, Aina non arriva per un soffio alla deviazione di testa

18′ Ancora Fiorentina pericolosa da una punizione indiretta. La palla, dopo una deviazione, viene bloccata da Milinkovic-Savic

16′ OCCASIONE per la Fiorentina. Tiro-cross di Venuti, salva Izzo allontano il pallone da davanti alla porta

16′ Milinkovic-Savic fa suo il pallone in uscita, poi sbaglia il rinvio con i piedi colpendo sulla schiena un avversario

15′ Bella azione della Fiorentina, Callejon va al tiro-cross ma la palla è deviata in angolo da un difensore granata

13′ Gioco fermo per un minuto. Applausi di tutto lo stadio e di giocatori in campo per Astori

13′ Va giù ora Vlahovic nell’area di rigore ma Mariani fa giocare

11′ MIRACOLO di Milinkovic-Savic su un colpo di testa di Milenkovic da azione da corner

11′ Cross di Vlahovic dalla sinistra, bravo Aina ad anticipare Callejon e a mettere in angolo in scivolata

9′ Punizione insidiosa di Pulgar, nessuno arriva però alla deviazione

8′ Fallo di Singo su Gonzalez, punizione per la Fiorentina dalla fascia sinistra

5′ Sanabria sbaglia un passaggio in mezzo al campo, riparte la Fiorentina: Gonzalez salta Izzo e poi calcia male con la palla che termina sul fondo

3′ Callejon arriva ancora sul fondo e crossa, facile anche in questo caso la presa per Milinkovic-Savic

2′ Cross di Callejon dalla destra, palla deviata che arriva tra le mani di Milinkovic-Savic

1′ Inizia la partita. Calcio d’inizio battuto dalla Fiorentina

Fiorentina-Torino 1-0: il tabellino

Reti: pt 41′ Nico Gonzalez (F)

Ammoniti: pt 22′ Castrovilli (F), 38′ Milenkovic (F), 39′ Djidji (T), 45′ Mandragora (T)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. A disp. Bianco, Terzic, Ranieri, Igor, Benassi, Maleh, Nastasic, Duncan, Cocorin, Sottil, Munteanu, Saponara. All. Italiano.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Djidji, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Aina; Linetty; Sanabria, Belotti. A disp. Berisha, Gemello, Buongiorno, Vojvoda, Ansaldi, Baselli, Rincon, Segre, Pobega, Pjaca, Verdi, Rauti. All. Juric.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Fiorentina-Torino: il prepartita

Ore 20.35 I giocatori delle due squadre sono rientrati negli spogliatoi, fra poco inizia la partita.

Ore 20.00 Le squadre sono entrate in campo per il riscaldamento. I primi a mettere piede sul terreno di gioco sono stati i portieri delle due formazioni.

Ore 19.45 Sono state annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre. Nel Torino parte dalla panchina Pjaca, c’è Sanabria in attacco con Belotti.

Ore 19.00 A Fiorentina-Torino mancano meno di due ore. Si attende l’arrivo dei pullman allo stadio: le squadre lo raggiungeranno nel giro di un quarto d’ora, poi dopo il consueto sopralluogo sul terreno di gioco i calciatori delle due squadre raggiungeranno gli spogliatoi e lì saranno pronti per il riscaldamento. C’è attesa per le scelte di formazione: in casa granata Pjaca non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina: al suo posto pronto Sanabria.

Fiorentina-Torino: formazioni ufficiali

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. A disp. Bianco, Terzic, Ranieri, Igor, Benassi, Maleh, Nastasic, Duncan, Cocorin, Sottil, Munteanu, Saponara. All. Italiano.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Djidji, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Sanabria; Belotti. A disp. Berisha, Gemello, Buongiorno, Vojvoda, Ansaldi, Baselli, Rincon, Segre, Pobega, Pjaca, Verdi, Rauti. All. Juric.

Fiorentina-Torino: dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Torino in diretta sarà trasmessa su Dazn in streaming e anche su Sky Sport 1 in coesclusiva.