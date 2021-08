Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino: Sanabria al posto di Pjaca sulla trequarti, per la Fiorentina dal 1′ Castrovilli

Izzo in difesa al posto di Bremer, Sanabria al posto di Pjaca dal 1′: queste le novità della formazione del Torino scelta da Juric per la sfida alla Fiorentina. Dall’altra parte Italiano sceglie Martinez Quarta e non Nastasic, con Castrovilli in mezzo al campo dal 1′.

Fiorentina-Torino, chi gioca

Ecco le formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. A disp. Bianco, Terzic, Ranieri, Igor, Benassi, Maleh, Nastasic, Duncan, Cocorin, Sottil, Munteanu, Saponara. All. Italiano.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Djidji, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Sanabria; Belotti. All. Juric. A disp. Berisha, Gemello, Buongiorno, Vojvoda, Ansaldi, Baselli, Rincon, Segre, Pobega, Pjaca, Verdi, Rauti.