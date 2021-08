I convocati di Juric e Italiano in vista di Fiorentina-Torino, match in programma stasera alle 20.45

Poche ore a Fiorentina-Torino: per il match di questa sera alle 20.45, Italiano sarà senza lo squalificato Dragowski, mentre per Juric peserà l’assenza in difesa di Bremer, infortunatosi di nuovo alla caviglia. I granata ritrovano però Ansaldi, che nelle ultime settimane era rimasto ai box per un problema muscolare.

Fiorentina-Torino, i convocati di Italiano

Sono 23 i convocati di Italiano:

Portieri: Terracciano, Rosati.

Difensori: Biraghi, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Nastasic, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Benassi, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Pulgar, Saponara, Sottil, Torreira

Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Kokorin, Vlahovic

Fiorentina-Torino, i convocati di Juric

Sono 24 i convocati di Juric, c’è subito l’ultimo acquisto Pobega, già con i compagni:

Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Aina, Ansaldi, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Baselli, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Rincon, Segre

Attaccanti: Belotti, Pjaca, Rauti, Sanabria, Verdi, Warming