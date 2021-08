Italiano potrebbe scegliere Castrovilli e non Maleh nel 4-3-3 da opporre al Torino questa sera al Franchi: la probabile formazione della Fiorentina

Non avrà il portiere titolare, Vincenzo Italiano, per la sfida di questa sera contro il Torino. La Fiorentina è reduce come i granata da una sconfitta, quella contro la Roma: in quella occasione l’espulsione di Dragowski impedirà questa sera al tecnico viola di schierarlo: al suo posto tra i pali ci sarà Terracciano nel 4-3-3 con cui i toscani partiranno. In difesa Venuti, Milenkovic, Nastasic e Biraghi formeranno la linea a quattro dei viola.

Castrovilli favorito su Maleh

Rispetto alla sfida contro la Roma, in mezzo dovrebbe partire titolare Castrovilli e non Maleh, nel centrocampo a tre con Bonaventura e Pulgar in cabina di regia. Potrebbe essere l’unico cambio in mediana di Italiano. Davanti ancora lo stesso tridente di una settimana fa. A destra Callejon, che contro i giallorossi è stato il giocatore sacrificato per far posto a Terracciano, dopo il rosso a Dragowski, mentre dalla parte opposta agirà Gonzalez. Terminale offensivo, ovviamente, sarà il classe 2000 Vlahovic.

La formazione della Fiorentina

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. A disp. Bianco, Terzic, Ranieri, Igor, Benassi, Maleh, Martinez Quarta, Duncan, Cocorin, Sottil, Munteanu, Saponara. All. Italiano

Squalificato: Dragowski