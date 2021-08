Ristabilitosi dopo il problema alla caviglia, il Gallo partirà dal 1′. Cambia la difesa: non c’è Bremer, Pobega già col gruppo

Alle spalle la sconfitta immeritata contro l’Atalanta, dove il Torino ha confortato Juric almeno nella prestazione, decisamente diversa da quella contro la Cremonese. Al Franchi, prima della pausa dovuta agli impegni delle Nazionali, il tecnico si aspetta la stessa prova con un risultato diverso. Rispetto all’Atalanta, dal 1′ rientrerà Belotti, ma la difesa perderà un pezzo importante, Bremer, rimasto vittima di una contusione alla caviglia dopo un contrasto in allenamento. Per il posto lasciato dal brasiliano il ballottaggio è tra Izzo e Buongiorno.

Sulla fascia sinistra Aina confermato

Non sconvolgerà comunque la formazione Juric: la necessità di sostituire Bremer lo porterà a cambiare la retroguardia. Davanti a Milinkovic-Savic ci sarà Djidji a guidare la retroguardia. Al suo fianco, come detto, uno tra Izzo e Buongiorno, mentre dalla parte opposta ci sarà Rodriguez. Sulle fasce, nonostante il recupero di Ansaldi, Juric non farà a meno di Aina sulla sinistra, mentre a destra agirà Singo.

Mandragora perno imprescindibile del centrocampo granata: e al suo fianco? La tentazione è Pobega, già in campo questa mattina con i compagni e pronto a scendere in campo. Deciderà Juric se subito dal primo minuto o eventualmente a gara in corso. Il ballottaggio è con Lukic, mentre avanzato con Pjaca ci sarà Linetty. Terminale offensivo Belotti: Sanabria partirà dalla panchina.

La probabile del Torino

Ecco la probabile formazione del Torino:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Djidji, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Pjaca; Belotti. All. Juric. A disp. Berisha, Gemello, Buongiorno, Vojvoda, Ansaldi, Baselli, Rincon, Segre, Sanabria, Rauti, Verdi, Warming.