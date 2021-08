La conferenza stampa di Italiano alla vigilia di Fiorentina-Torino, match in programma domani al Franchi

Anche Italiano come Juric ha presentato la sfida di domani del Franchi. “Il Torino ha una grande mentalità, una squadra aggressiva che ha messo in difficoltà anche l’Atalanta”, ha spiegato il tecnico. “Domani proveranno a fare la stessa identica gara con noi. Proveranno ad aggredirci, sanno giocare e sviluppare bene. Juric è bravo a lavorare in tutte le fasi, dobbiamo controbattere nella stessa identica maniera. E’ la prima partita in casa, dobbiamo reagire alla sconfitta di Roma e ripartire. Belotti? Speriamo che questo centesimo gol non lo faccia con noi, glielo auguro dalla prossima”. Italiano ha anche parlato di Pobega, giocatore avuto allo Spezia lo scorso anno: “Un in bocca a lupo a Tommaso, ragazzo giovane e di grande prospettiva. Va a fare un’altra grande esperienza che lo farà maturare. Posso solo parlare bene dei ragazzi dello scorso anno”.

Italiano su Torreira

Su Torreira: “Un calciatore come lui ci metterà pochissimo per entrare nei nostri schemi. Si è aggiunto un ragazzo forte e di valore, siamo felici di averlo con noi. Ha caratteristiche importanti, proveremo a sfruttarle”. E sulla pressione a Firenze: “Sono contento di avere le pressioni, noi viviamo su questo: è bello che arrivino giocatori importanti come quelli che stanno arrivando. Più giocatori bravi arrivano più sono contento, esattamente come le pressioni che aumentano. Se i giocatori forti si mettono insieme si ottengono risultati. Speriamo arrivino altri giocatori forti così sarei contento di avere più pressioni”.