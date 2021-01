Le dichiarazioni di Vincenzo Italiano al termine della sfida tra Torino e Spezia, terminata a reti inviolate

Un punto prezioso strappato nonostante la superiorità numerica avversaria arrivata con l’espulsione di Vignali. Italiano commenta così la prestazione dei suoi: “Sono convinto che rimanere in inferiorità in questa categoria è molto difficile. Se i ragazzi ottengono un pareggio non subendo gol e avendo più palle gol rispetto agli avversari credo che ormai lo spirito è quello giusto rispetto a qualche altra prestazione dove facilmente subivamo e dove non riuscivamo ad uscire da situazioni dove subivamo. Oggi invece abbiamo trovato compattezza e portare a casa un punto i restando in 10 per 90 minuti credo sia una grandissima soddisfazione.

Italiano: “Vignali ha chiesto scusa”

Sul rosso: “Vignali? Ci ha costretto a dare di più a coprire porzioni di campo più ampie e quando i ragazzi lo fanno in questo modo qua è una soddisfazione per tutti. Vignali sa di aver sbagliato, si è scusato con tutta la squadra. Se alla base non c’è un gruppo unito con tutti che spingono dalla stessa parte tutto questo viene a scemare. Questo è un campionato tremendo, noi ci vogliamo stare e non mal figurare. Quando è uscito il calendario mi sono chiesto con chi avremmo fatto i punti. Ci portiamo dietro una mentalità dello scorso anno, un clima bellissimo che si è creato intorno alla squadra”.

Italiano sul campionato

“Sarà un campionato di sofferenza ma noi siamo pronti a battagliare con tutti. I punti che abbiamo sono giusti e meritati, sappiamo che è ancora lunga e dobbiamo dare tutto. La categoria è importante e fantastica e dobbiamo impegnarci. Nzola? Mi auguro torni. Stringe i denti e ha una soglia del dolore altissima. Spero possa smaltirla. Sappiamo tutti quanto sia importante per noi e spero possa tornare per la settimana prossima. Piccoli e Agoume? Bisogna aspettarli e dare loro modo di lavorare. Si sono calati in questa realtà e sono felice per loro. Ho detto loro che da questa partita c’era tutto da guadagnare, di sofferenza. In inferiorità raccogliere un punto così importante credo che sia importante per loro”.