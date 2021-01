Izzo: “Il gruppo alza il livello della squadra. Servono fame e cattiveria”

Le parole di Armando Izzo nel prepartita di Milan-Torino, match valido per la 17^ giornata del campionato di Serie A

Pochi istanti prima del calcio d’inizio di Milan-Torino, Armando Izzo commenta così il momento del Toro: “Penso che io e i miei compagni ci aiutiamo a vicenda. Per essere squadra bisogna essere sempre così motivati. Penso che non è il singolo ad alzare il livello della squadra, ma il gruppo. Ci siamo ritrovati, abbiamo parlato, anche perchè ci siamo ritrovati lì in basso in classifica, posto che non meritiamo. Adesso bisogna avere fame e cattiveria per uscirne tutti insieme.“