Le ultime da San Siro: fuori Linetty, gioca Gojak - Toro.it

Le formazioni ufficiali di Milan-Torino: torna titolare Verdi, fuori Linetty per Gojak. Ibra parte dalla panchina

Non c’è il titolatissimo Linetty nell’undici di Giampaolo che segna la prima contro il Milan del tecnico dall’esonero. Questa la novità del Torino che schiera in quella posizione Gojak. Davanti c’è Verdi con Belotti. Nel Milan Ibra e Calhanoglu, non al meglio, partono dalla panchina. A seguire le scelte di Giampaolo e di Pioli per la partita di San Siro.

Milan-Torino, chi gioca

Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Castillejo, Díaz, Hauge; Leão. A disp.: Donnarumma A., Tătăruşanu; Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Musacchio; Çalhanoğlu, Frigerio; Colombo, Ibrahimović, Maldini. All.: Pioli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukić, Rincón, Gojak, Rodríguez; Verdi, Belotti. A disp.: Milinković-Savić, Rosati; Ansaldi, Buongiorno, Murru, Nkoulou, Vojvoda; Baselli, Linetty, Segre; Bonazzoli, Zaza. All.: Giampaolo.