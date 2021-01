Milan-Torino, i convocati: torna Ibrahimovic, tra i granata c’è Zaza

I convocati di Stefano Pioli e Marco Giampaolo in vista di Milan-Torino, sfida valida per la 17^ giornata del campionato di Serie A

Dopo il pareggio in rimonta contro il Verona, il Torino di Marco Giampaolo dovrà affrontare un Milan reduce dal primo ko stagionale, quello contro la Juventus. Una sconfitta che brucia e non poco ai rossoneri che hanno perso l’occasione di staccarsi ulteriormente da quella che, nonostante la posizione in classifica, resta una delle rivali più pericolose per lo scudetto. Dal canto loro, i granata stanno vivendo finalmente un momento positivo e dovranno cercare di allungare la striscia anche a San Siro, magari approfittando delle tante assenze tra le fila del Diavolo, nonostante Pioli abbia recuperato Ibrahimovic. Ecco dunque quali i giocatori chiamati da Pioli e Giampaolo per Milan-Torino.

Milan-Torino, i convocati di Pioli

Sono 24 i convocati di Pioli in vista della sfida di San Siro. Torna Ibrahimovic, c’è anche Calhanoglu.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie, Tonali.

ATTACCANTI: Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Olzer.

Milan-Torino, i convocati di Giampaolo

Ecco i convocati di Giampaolo: il tecnico ne chiama 25.

Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu, Ujkani



Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Meitè, Rincon, Segre

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Verdi, Zaza