Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima dell’inizio del derby. Queste le sue parole su Nemanja Radonjic: “Ha avuto un piccolo problema muscolare, per questo non è stato convocato. Le sue partite le ha fatte bene, è un ragazzo particolare in certe situazioni però quello che doveva dare fino ad adesso ha dato. Ci sono alti e bassi, ma abbiamo fiducia in tutti i giocatori”.