Juventus-Torino, diretta della partita di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Pareggio contro il Verona archiviato ed è di nuovo tempo di calcio per il Torino di Juric. Questa volta è però il turno di una sfida speciale per i granata, che proveranno a tornare protagonisti nell'”indiani contro cowboys” di cui parlava Emiliano Mondonico. Torna in scena per la 207^ volta il Derby della Mole, il match più sentito tra le fila granata, che si giocherà alle 18.00 all’Allianz Stadium. Segui Juventus-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Juventus-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI JUVENTUS-TORINO

Ore 15.45 È una bella giornata di sole a Torino dove, fra poco più di due ore, si giocherà Juventus-Torino. Per il derby, almeno per la panchina, Ivan Juric ha recuperato Mihai Popa, Saba Sazonov, Mergim Vojvoda e Pietro Pellegri, gli assenti in casa granata sono quindi Alessandro Buongiorno, Koffi Djidji, Brandon Soppy e Nemanja Radonjic, quest’ultimo al centro di un vero e proprio caso. La sua esclusione è stata di natura tecnica, non una scelta dettata da un infortunio. In casa Juventus sono invece assenti i due attaccanti titolari, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, oltre ad Alex Sandro.

Juventus-Torino: le probabili formazioni

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Miretti; Kean. A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani, Kostic, Iling, Weah, Yildiz, Nicolussi, Milik. All. Allegri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Seck, Vlasic; Zapata. A disp. Gemello, Popa, Antolini, Zima, N’Guessan, Sazonov, Vojvoda, Linetty, Gineitis, Radonjic, Karamoh, Sanabria, Pellegri. All. Juric.

Juventus-Torino: dove vederla in tv e streaming

Juventus-Torino in diretta sarà trasmessa da Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato di Serie A 2023-2024. La diretta web della partita del Torino sarà su Toro.it.

Juventus-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 18.00