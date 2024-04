Al termine di Empoli-Torino, Juric ha così commentato la sconfitta contro l’Empoli: “C’è un grande rammarico”

Al termina di Empoli-Torino, Ivan Juric ha commentato così la sconfitta della squadra granata: “Il Torino ha fatto una grande partita a livello di gioco, abbiamo subito in totale quattro tiri. Poi quando fai errori paghi. C’è un grandissimo dispiacere per i tifosi e i ragazzi. C’è un grande rammarico perché era un momento decisivo, bello per noi. A livello difensivo abbiamo fatto bene nel senso che non abbiamo mai permesso all’Empoli di avvicinarsi, poi però abbiamo anche commesso errori clamorosi che solitamente non commettiamo. Il terzo errore è una disgrazia, a volte succede. Vedo bene la squadra come occasioni create, dobbiamo continuare così”.

Juric: “Sono fiducioso per quello che vedo”

Poi sul derby: “Adesso c’è il derby, non l’abbiamo mai vinto da quando ci sono io, abbiamo preso tanti gol da calci piazzati. Stavolta speriamo di regalare una gioia ai tifosi”.

Ancora sulla partita contro l’Empoli: “Contro il Monza abbiamo vinto dove siamo stati dominanti sul possesso palla, oggi abbiamo commesso degli errori. Per me abbiamo giocato bene, creato tante occasioni ma poi abbiamo commessi errori strani. Io penso che i miei giocatori stiano andando oltre il massimo, stanno crescendo alla grande, capitano queste partite dove domini fuori casi e non vinci perché commetti errori. Il calcio è così ma sono fiducioso per quello che vedo”.

Juric è tornato sul derby: “Abbiamo fatto dei buoni derby, a parte l’ultimo. Spesso abbiamo perso sui calci piazzati, dove la loro forza è dominante. Io la squadra la vedo bene, a inizio anno la criticavo ma ora la vedo bene. Siamo molto fiduciosi per il derby e per le partite che ci mancano”.

Infine su Zapata: “Se Zapata è il miglior attaccante che ho allenato? Sì. Io non ho avuto nella mia carriera grandi attaccanti, ho avuto Budimir a Crotone di punta vera. Ma senza dubbio è il miglior attaccante che ho avuto da quando alleno”.