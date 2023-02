Così Juric commenta l’eliminazione del Toro dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina: al Franchi passano i viola 2-1

Al termine di Fiorentina-Torino, Ivan Juric ha così commentato la sconfitta subita dalla squadra granata in conferenza stampa: “I ragazzi hanno dato tutto, ho fatto loro i complimenti alla fine e li ho abbracciati. Mi hanno fatto vedere tutto quello che volevo, danno sempre tutto. Abbiamo preso gol di nuovo su piazzato. La Coppa Italia era un piccolo sogno per il nostro spogliatoio, ci dispiace molto”.

Sulla sessione di mercato appena finita

“Il mercato? Mi dispiace che siano uscite notizie su litigi con Vagnati, io con lui non ho problemi, certe cose non decide lui. Abbiamo perso dal mio punto di vista un grande giocatore (Lukic, ndr) e lo abbiamo sostituito con un ragazzo del 2001 che nel tempo può crescere. Ma a oggi siamo usciti indeboliti dal mercato. Ilici con il tempo potrà diventare anche più forte di Lukic ma ancora non lo è. La mia unica critica è che la gestione di certe situazioni ci vede essere sempre in situazioni di svantaggio”.

Sulle differenze tra le due partite contro la Fiorentina

“Tatticamente è cambiato poco rispetto alla partita di campionato, dovevamo vincere sulle seconde palle e nei contrasti per poi sviluppare il gioco. Loro oggi con Barak e Bonaventura avevano spessore, anche Dodò è un giocatore di spessore. Poi se esce Mandragora entra Amrabat, se esce Kouamé entra Ikonè, Hanno dei cambi di livello”.

Infine, sull’assenza di Radonjic

“Radonjic? Ha avuto un problema al flessore. Non sembra niente di che”.

Sul primo gol della Fiorentina

A Torino Channel, Juric ha parlato anche dell’episodio del vantaggio della Fiorentina: “Sul primo gol della Fiorentina mi sembrava che su Rodriguez ci fosse stata una spinta ma l’arbitro era vicino e ha valuto che non fosse fallo