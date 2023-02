Il capitano del Torino, Ricardo Rodriguez, ha commentato la sconfitta contro la Fiorentina che è costata l’eliminazione dalla Coppa Italia

Al termine di Fiorentina-Torino, Ricardo Rodriguez ha così commentato la sconfitta subita dalla squadra granata: “E’ stata una partita molto intensa, contro una buona Fiorentina. E’ stata una partita difficile, abbiamo fatto un buon primo tempo ma così è il calcio: loro sono dentro, noi siamo fuori. Peccato per questa sconfitta, volevamo andare in semifinale. Dobbiamo ora guardare avanti, pensare al campionato”. Ancora sulla partita: “Se hai una partita così difficile devi segnare, perché non si hanno tante occasioni contro squadre così forti. Adesso pensiamo al campionato, arriva l’Udinese e sarà una partita difficile”.