Le parole di Ivan Juric dopo Lazio-Torino: i biancocelesti trovano la vittoria che scaccia la crisi, male i granata

Così Juric ha commentato il ko del Torino contro la Lazio: “Nel primo tempo abbiamo controllato bene la partita, non abbiamo subito niente. Mi aspettavo però qualche accelerazione in più in attacco, avevo la sensazione che potessimo fare di più. Poi abbiamo preso gol al primo tiro in porta ed è stato poi difficile”.

Juric: “Buongiorno ha sentito qualcosa all’adduttore”

Sull’infortunio di Buongiorno: “Buongiorno ha sentito una fitta all’adduttore, abbiamo messo Sazonov che deve però ancora imparare tanto. Per noi Buongiorno è un giocatore importantissimo, sono fuori anche Zima e Djidji”.

Sui due attaccanti: “Zapata e Sanabria insieme non mi sono dispiaciuti, Tonny mi è piaciuto di più come seconda punta che come prima, penso che si possa giocare di nuovo con i due attaccanti. Duvan contro la Roma ha fatto 90 minuti per la prima volta dopo tanto tempo, oggi l’ho visto meno reattivo. Ho avuto la sensazione che avessimo speso tanto sul piano psicofisico con la Roma”.

“Abbiamo preparato bene la partita, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non abbiamo concesso nulla, potevamo essere più pericolosi. Nel secondo tempo dovevamo aumentare lo spessore nelle giocate in attacco. Abbiamo perso anche Buongiorno, che per noi è importantissimo. Sensazione amara, abbiamo preso gol al primo tiro. Dispiace, ci mancava un po’ di energia sportiva. Abbiamo speso tanto contro la Roma. Quando muovi la squadra avversaria poi devi accelerare, così ha senso il possesso. Non abbiamo avuto una grande reazione, neanche con i cambi. Lazio conservativa? No, ho visto le solite cose”.

A chi ha domandato se Ricci e Sanabria non si sono trasferiti in estate alla Lazio per sua richiesta, Juric ha risposto: “Io non mi oppongo mai a cessioni. Non ho mai messo becco su decisioni societarie”.