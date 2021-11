La conferenza stampa dell’allenatore granata, Ivan Juric, dopo Roma-Torino, sfida terminata 1-0 per i giallorossi

Juric commenta il quarto 1-0 consecutivo in trasferta: “Quando fai una serie di risultati così ti fai qualche domanda, ma analizzando la partita in mezz’ora abbiamo avuto tre palle gol poi si sono avvicinati alla porta e hanno segnato. Non abbiamo concretizzato quanto creato, abbiamo retto contro Abraham e Zaniolo, gente veloce, potevamo andare in vantaggio ma non siamo riusciti. Difficile commentare sconfitta così”. Sulla stagione: “Abbiamo dato un senso al gioco ma serve migliorare, servono più conoscenze. Mancano dei punti, sì, ma dobbiamo avere la mente aperta e sapere dove vogliamo arrivare. Quest’anno è importante fare un campionato superiore e mettere una buona base per crescere ulteriormente”.

“Belotti si è stirato”

“C’è dispiacere specie per i ragazzi, mi stanno dando buoni segnali di cambio di mentalità, tanti sono giocatori che già c’erano lo scorso anno, non hanno le soddisfazioni che meriterebbero dopo partite così, dove fai bene, giochi con personalità e come già accaduto in altre partite non riesci a portare punti a casa”. Sul Gallo: “Belotti credo si sia stirato, la sensazione è quella, starà fuori un po’, vediamo come va la risonanza domani“.