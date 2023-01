Il tecnico granata, Ivan Juric, ha così commentato la partita contro la Salernitana. Ecco le parole dell’allenatore granata

Un pareggio, 1-1 a Salerno, che lascia tanta amarezza per la mole di occasioni avuta specialmente nel primo tempo. “Quando fai partite così di dominio, pareggiare è un peccato, specie perché il pari è nato da un errore nostro. Prestazione eccellente ma non si possono sbagliare tutto questi gol. ci deve essere più malizia”, ha spiegato. Tante le parate di Ochoa: “Sì ma avere qualità significa presentarsi a tu per tu e avere proprio la qualità, la freddezza. Siamo stati pure sfigati con i pali, con Ochoa, ma potevamo gestire meglio tutto, anche sul gol loro serviva essere più lucidi”. E ancora: “Era da non credere quanto abbiamo creato nel primo tempo, per fare un passo in avanti certe gare come questa bisogna vincerle”.

Sul Milan in Coppa Italia

Sul Milan: “Ci aspetta una partita completamente diversa, devi essere perfetto. Bisogna continuare così su tante cose, essere più cinici, più tosti in certi momenti come nel gol preso”.