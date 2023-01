Lazaro spinge molto sulla fascia e sforna l’assist per il 9. Schuurs bravo in difesa e sfortunato in attacco: le pagelle di Salernitana-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6: deve impegnarsi solo su una conclusione di Piatek nella ripresa poi, per lunghi tratti, è spettatore non pagante della partita. Sul gol di Vilenha è forse un po’ coperto e vede partire tardi il pallone.

ZIMA 6: sempre pericoloso quando sale nell’area di rigore avversaria nei calci d’angolo. Buona anche la sua prova in fase difensiva, anche perché nella sua zona di campo la Salernitana non spinge mai molto (st 19′ DJIDJI 6: attento in difesa, quando non bastano le buone usa le cattive per fermare gli avversari e prende anche un giallo).

SCHUURS 6,5: l’intervento in scivolata a fermare Dia davanti al portiere è da grandissimo difensore. Altra ottima prestazione stagionale da parte del centrale olandese che nel primo tempo, di testa, sfiora anche il gol. E’ solo il palo a dirgli di no.

BUONGIORNO 6: fa valere il suo fisico contro gli attaccanti avversari. Sfiora anche il gol in un paio di occasioni nel primo tempo, sempre da azione di calcio d’angolo. Buona la prestazione di quello che oggi era il capitano del Torino.

(Continua a pagina 2)