Le parole del tecnico del Torino Ivan Juric dopo la sfida contro la Sampdoria valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Non può certo essere soddisfatto Ivan Juric, che dopo il Ko contro la Sampdoria e l’uscita dalla Coppa Italia commenta così la prestazione del suo Torino: ““La squadra era molto competitiva anche se non tutti i giocatori hanno fatto bene. È stata una partita equilibrata dove potevamo di certo fare meglio. In occasione dei due gol subìti siamo mancati negli aspetti decisivi che ci avrebbero consentito di non fare andare in rete gli avversari. Nell’occasione del primo gol siamo stati troppo morbidi sulle seconde palle: se avessimo avuto lo stesso atteggiamento contro una squadra tipo il Verona, avremmo preso sei gol. Sono queste le cose decisive di cui parlo. L’azione che ha portato al nostro rigore è stata buona, ma oggi abbiamo giocato al di sotto delle nostre potenzialità. La tecnica non basta più nel calcio di oggi: non c’è più niente di lento e compassato. Basta fare il confronto con gli altri campionati europei, che hanno tutta un’altra velocità, un’altra dinamicità del movimento. Questa è la direzione che sta prendendo il calcio“.

Juric: “Mercato? A gennaio non facciamo nulla”

Poi sui singoli: “Sono contento per Mandragora, è tornato e ha fatto bene, così come Ansaldi che è normale che deve entrare ancora in forma ma ha fatto tanti minuti. Rincon mi è piaciuto. Abbiamo tanti centrocampisti e in allenamento l’ho messo difensore. Oggi ha fatto bene. Mercato? Avevo le idee chiare dal 1 agosto, a gennaio non faremo niente. Hanno giocato oggi quelli che giocano di meno, potevano dimostrarmi che sto sbagliando in campionato, sono deluso. Dobbiamo trovare la nostra identità anche in queste gare, per costruirla e poi fare esperimenti“.

E sulla sfida che attende il Toro domenica contro l’Hellas Verona: “Sarà una partita difficilissima, è normale che ci sia un po’ di emozione ma abbiamo una grande occasione, possiamo superarli e sarebbe bello. Bremer e Djidji? Bremer oggi si è allenato a parte. Le sensazioni sembrano positive, ma non ne siamo ancora sicuri, però ci speriamo. Speriamo riesca a recuperare anche Djidji per queste due partite”.